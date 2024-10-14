В ЦБ пообещали добиться цели по инфляции в 2025 году

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, целевой показатель по инфляции установлен на уровне 4-4,5%. 13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.