Егоров доложил Путину о готовности ФНС к изменениям налогового законодательства

Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму в июне. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений.