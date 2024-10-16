Егоров доложил Путину о готовности ФНС к изменениям налогового законодательства
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время совещания с членами правительства доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности ведомства к изменениям налогового законодательства. Об этом «Ведомостям» сообщили в ФНС.
Егоров заявил, что 32 нормативных акта находятся в работе, вместе с этим идет перенастройка информационных систем, актуализируются сервисы для налогоплательщиков, запущена информационная кампания. Ведомство совместно с бизнес-объединениями также разработало методические рекомендации для малого бизнеса.
По поручению главы государства ФНС проработала правила амнистии совместно с правительством, а также при участии Госдумы и Совфеда. Амнистия проводится без заявления или специальной декларации, она сработает автоматически при условии отказа от дробления бизнеса с 2025 г.
Налоговые органы при определении дробления бизнеса обращают внимание на ряд критериев, в том числе одинаковые IP-адреса, одну систему контроля или единую цепочку производства, добавил глава ФНС. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что кампания приведет к положительным результатам, будет оздоравливать экономику и создавать благоприятные условия для развития бизнеса.
Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму в июне. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений.