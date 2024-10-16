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Егоров доложил Путину о готовности ФНС к изменениям налогового законодательства

Ведомости

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время совещания с членами правительства доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности ведомства к изменениям налогового законодательства. Об этом «Ведомостям» сообщили в ФНС.

Егоров заявил, что 32 нормативных акта находятся в работе, вместе с этим идет перенастройка информационных систем, актуализируются сервисы для налогоплательщиков, запущена информационная кампания. Ведомство совместно с бизнес-объединениями также разработало методические рекомендации для малого бизнеса.

По поручению главы государства ФНС проработала правила амнистии совместно с правительством, а также при участии Госдумы и Совфеда. Амнистия проводится без заявления или специальной декларации, она сработает автоматически при условии отказа от дробления бизнеса с 2025 г.

Налоговые органы при определении дробления бизнеса обращают внимание на ряд критериев, в том числе одинаковые IP-адреса, одну систему контроля или единую цепочку производства, добавил глава ФНС. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что кампания приведет к положительным результатам, будет оздоравливать экономику и создавать благоприятные условия для развития бизнеса.

Механизм амнистии вошел в масштабный законопроект, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму в июне. Предпринимателям, которые дробились, предлагается консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСН). Налоговики не будут их наказывать за период 2022-2024 гг., если по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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