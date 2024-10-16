Путин заслушал доклады об отопительном сезоне, здравоохранении и дорогах

Путин заслушал доклады об отопительном сезоне, здравоохранении и дорогахНа отдельном контроле – ситуация в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклады членов правительства. Среди основных вопросов – отопительный сезон, развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения, введение в эксплуатацию новых дорожных объектов. Кроме того, были оглашены итоги летнего внутреннего туризма и приемной кампании в вузы. Трансляцию заседания опубликовал Telegram-канал Кремля.
Готовность к отопительному сезону
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил, что уровень готовности многоквартирных домов к зиме по стране составляет 98,9% (6,896 млн домов), объектов социальной сферы – 98%. С учетом температуры наружного воздуха отопительный период начат на территории 1686 муниципальных районов в 72 регионах. Тепло запущено во всех муниципалитетах 43 регионов.
По поручению президента на отдельном контроле – ситуация в приграничных регионах. На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло было пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии – готовность 99,7% и 99% соответственно.
Развитие здравоохранения
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последние пять лет создано более 6000 новых объектов здравоохранения, до конца текущего года будет введено еще 600. Проведен также ремонт 5300 объектов. Поставлено более 236 000 единиц медицинского оборудования, 60% которого – отечественного производства. Приобретены также 17 000 российских автомобилей для нужд медиков. В планах: развитие эндокринологических центров, переоснащение 120 перинатальных центров, 180 детских больниц и 450 детских поликлиник, а также расширение сети женских консультаций на 330 объектах.
В связи с приближением зимнего сезона министр заверил, что в стране достаточное количество отечественных вакцин, закуплен 71 млн доз вакцин от гриппа. Путин отметил, что врачи в «Центральной клинической больнице с поликлиникой», где глава государства регулярно проходит обследования, рекомендуют делать прививки именно отечественными препаратами.
Новые дорожные объекты
Министр транспорта Роман Старовойт рассказал президенту, что за девять месяцев этого года после строительства, реконструкции и ремонта введено почти 3000 км федеральных трасс, что на 1000 км больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, 16 октября были открыты два участка автодороги М5 «Урал» в обход поселка Октябрьский в Московской области, обеспечивающие сообщение с аэропортом «Жуковский». Это улучшит пропускную способность федеральной трассы, отметил министр. Кроме того, до четырех полос расширили участки дороги Пермь – Екатеринбург в составе маршрута Казань – Екатеринбург в Свердловской области. Время в пути между Пермью и Екатеринбургом сократилось теперь на треть.
Летний турпоток
Туристический поток в мае – августе 2024 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35 млн поездок, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в июле впервые за все время число туристов достигло 10 млн человек, этот рекорд был повторен и в августе. По итогам года количество турпоездок может превысить 90 млн, положительная динамика сохраняется.
Лидеры по посещаемости – Краснодарский край и Москва (свыше 3 млн туристов на каждый регион). Турпоток в Санкт-Петербург вырос на 20% до 2,5 млн гостей. Крым принял 1 млн туристов. Самые быстрорастущие направления в плане туризма: Тыва (+78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%).
Итоги приемной кампании в вузы
Количество бюджетных мест в вузах страны увеличено до рекордных 592 000, 73% из них – для региональных образовательных учреждений, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на инженерные, педагогические и медицинские специальности. Всего в вузы поступили 903 806 человек. В частности, более 51 000 абитуриентов зачислено в рамках целевого набора через платформу «Работа в России». В этом году этот механизм задействован впервые, в системе собраны кадровые заявки от госучреждений, компаний с госучастием и предприятий сельского хозяйства.