Путин заслушал доклады об отопительном сезоне, здравоохранении и дорогах

Министр транспорта Роман Старовойт рассказал президенту, что за девять месяцев этого года после строительства, реконструкции и ремонта введено почти 3000 км федеральных трасс, что на 1000 км больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, 16 октября были открыты два участка автодороги М5 «Урал» в обход поселка Октябрьский в Московской области, обеспечивающие сообщение с аэропортом «Жуковский». Это улучшит пропускную способность федеральной трассы, отметил министр. Кроме того, до четырех полос расширили участки дороги Пермь – Екатеринбург в составе маршрута Казань – Екатеринбург в Свердловской области. Время в пути между Пермью и Екатеринбургом сократилось теперь на треть.