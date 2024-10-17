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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

В июньском докладе ВБ прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9%
Ведомости

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%). В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.

«Рост экономики РФ по-прежнему значительно выше нормы благодаря активному участию потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру», – указано в докладе.

Всемирный банк также повысил прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии на текущий год до 3,3% с 3%, на 2025 год – до 2,6% с 2,3%, на 2026 год – до 2,7% с 2,4%.

В июле Ведомости писали о новом решении Всемирного банка относительно РФ. ВБ перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. По данным организации, на экономическую активность России благотворно повлияли рост оборотов в военной сфере в 2023 г. и восстановление торговли и финансового сектора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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