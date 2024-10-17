Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%В июньском докладе ВБ прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9%
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.
В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%). В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.
«Рост экономики РФ по-прежнему значительно выше нормы благодаря активному участию потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру», – указано в докладе.
Всемирный банк также повысил прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии на текущий год до 3,3% с 3%, на 2025 год – до 2,6% с 2,3%, на 2026 год – до 2,7% с 2,4%.
В июле Ведомости писали о новом решении Всемирного банка относительно РФ. ВБ перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. По данным организации, на экономическую активность России благотворно повлияли рост оборотов в военной сфере в 2023 г. и восстановление торговли и финансового сектора.