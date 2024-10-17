ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда

ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке трудаПовышение ключевой ставки способно снизить спрос на новых сотрудников, считают эксперты
Банк России увидел признаки снижения напряженности на рынке труда на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), следует из доклада ЦБ «О чем говорят тренды». Это происходит за счет уменьшения интереса работодателей к найму, так как компании допускают возможное ослабление спроса на свою продукцию и замедление инвестактивности. При дальнейшем ужесточении ДКП кадровый аппетит будет продолжать снижаться, считает регулятор.
Компании умерили свои аппетиты по масштабам возможного расширения штата в IV квартале, подтверждает ЦБ сложившуюся тенденцию в докладе «Мониторинг предприятий». И это при том, что обеспеченность компаний работниками в III квартале была на историческом минимуме. Наиболее острый кадровый голод переживают обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения, отмечает регулятор. Уровень безработицы три месяца подряд держится на исторических минимумах – в августе он составлял 2,4%, следует из данных Росстата.