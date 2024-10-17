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ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда

Повышение ключевой ставки способно снизить спрос на новых сотрудников, считают эксперты
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России увидел признаки снижения напряженности на рынке труда на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), следует из доклада ЦБ «О чем говорят тренды». Это происходит за счет уменьшения интереса работодателей к найму, так как компании допускают возможное ослабление спроса на свою продукцию и замедление инвестактивности. При дальнейшем ужесточении ДКП кадровый аппетит будет продолжать снижаться, считает регулятор.

Компании умерили свои аппетиты по масштабам возможного расширения штата в IV квартале, подтверждает ЦБ сложившуюся тенденцию в докладе «Мониторинг предприятий». И это при том, что обеспеченность компаний работниками в III квартале была на историческом минимуме. Наиболее острый кадровый голод переживают обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения, отмечает регулятор. Уровень безработицы три месяца подряд держится на исторических минимумах – в августе он составлял 2,4%, следует из данных Росстата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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