ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда

Компании умерили свои аппетиты по масштабам возможного расширения штата в IV квартале, подтверждает ЦБ сложившуюся тенденцию в докладе «Мониторинг предприятий». И это при том, что обеспеченность компаний работниками в III квартале была на историческом минимуме. Наиболее острый кадровый голод переживают обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения, отмечает регулятор. Уровень безработицы три месяца подряд держится на исторических минимумах – в августе он составлял 2,4%, следует из данных Росстата.