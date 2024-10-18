Минфин России оценил доходы от приватизации в 100 млрд рублей в 2024 году
Поступления в бюджет России от приватизации составили 50 млрд руб., до конца года сумма увеличится. От этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрея Воронцова.
«Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд руб., до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд руб. выполнить», – сообщил он.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал на встрече с журналистами 27 декабря 2023 г., что Минфин России рассматривает приватизацию в качестве одной из мер по балансировке бюджета в 2024 г. Проведение приватизации – это «очень непростой вопрос», однако государству, с одной стороны, необходимо снижать долю государственного сектора в экономике, а с другой – находить дополнительные денежные средства, сказал Силуанов. Он также отметил, что рассматривает продажу госсобственности в качестве разовой меры, которая «была бы очень кстати» в 2024 г.