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Минфин России оценил доходы от приватизации в 100 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

Поступления в бюджет России от приватизации составили 50 млрд руб., до конца года сумма увеличится. От этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрея Воронцова.

«Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд руб., до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд руб. выполнить», – сообщил он.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал на встрече с журналистами 27 декабря 2023 г., что Минфин России рассматривает приватизацию в качестве одной из мер по балансировке бюджета в 2024 г. Проведение приватизации – это «очень непростой вопрос», однако государству, с одной стороны, необходимо снижать долю государственного сектора в экономике, а с другой – находить дополнительные денежные средства, сказал Силуанов. Он также отметил, что рассматривает продажу госсобственности в качестве разовой меры, которая «была бы очень кстати» в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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