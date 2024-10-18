Минфин России оценил доходы от приватизации в 100 млрд рублей в 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов рассказал на встрече с журналистами 27 декабря 2023 г., что Минфин России рассматривает приватизацию в качестве одной из мер по балансировке бюджета в 2024 г. Проведение приватизации – это «очень непростой вопрос», однако государству, с одной стороны, необходимо снижать долю государственного сектора в экономике, а с другой – находить дополнительные денежные средства, сказал Силуанов. Он также отметил, что рассматривает продажу госсобственности в качестве разовой меры, которая «была бы очень кстати» в 2024 г.