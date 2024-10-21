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Думский комитет одобрил отказ от надбавки по НДПИ для «Газпрома» с 2025 года

Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 21 октября одобрил отказ от дополнительного слагаемого в формуле налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома» в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 г., следует из карточки законопроекта в думской базе.

В частности, поправка была внесена правительством РФ ко второму чтению законопроекта, подготовленного в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. 26 сентября заместитель министра финансов Алексей Сазанов отмечал, что с предложением об отмене надбавки выступил сам «Газпром», а решение в правительстве будет принято «в ближайшие недели».

Временная надбавка к НДПИ для «Газпрома» была введена решением правительства в 2022 г. и, согласно действующим нормативным актам, должна применяться при расчете налогов с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. Дополнительные доходы бюджета за счет нее запланированы в объеме 600 млрд руб. ежегодно.

1 октября сообщалось, что доходы федерального бюджета от НДПИ при добыче газа в 2025 г. составят около 1 трлн руб., что на 30% меньше по сравнению с плановым показателем на 2024 г. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025–2027 гг., внесенного в Госдуму 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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