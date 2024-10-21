Думский комитет одобрил отказ от надбавки по НДПИ для «Газпрома» с 2025 года
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 21 октября одобрил отказ от дополнительного слагаемого в формуле налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома» в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 г., следует из карточки законопроекта в думской базе.
В частности, поправка была внесена правительством РФ ко второму чтению законопроекта, подготовленного в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. 26 сентября заместитель министра финансов Алексей Сазанов отмечал, что с предложением об отмене надбавки выступил сам «Газпром», а решение в правительстве будет принято «в ближайшие недели».
Временная надбавка к НДПИ для «Газпрома» была введена решением правительства в 2022 г. и, согласно действующим нормативным актам, должна применяться при расчете налогов с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. Дополнительные доходы бюджета за счет нее запланированы в объеме 600 млрд руб. ежегодно.
1 октября сообщалось, что доходы федерального бюджета от НДПИ при добыче газа в 2025 г. составят около 1 трлн руб., что на 30% меньше по сравнению с плановым показателем на 2024 г. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025–2027 гг., внесенного в Госдуму 30 сентября.