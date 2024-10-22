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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Китая в 2024 году до 4,8%

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по темпам роста ВВП Китая с июльских 5% до 4,8% до конца 2024 г., следует из данных обновленного обзора World Economic Outlook.

МВФ сохранил предыдущий прогноз в 4,5% на 2025 г. Снижение роста будет постепенным, несмотря на сохраняющуюся слабость в секторе недвижимости и низкую уверенность потребителей, подчеркнули в МВФ. Отмечается, что небольшое сокращение прогноза по росту обусловлено «более высоким, чем ожидалось, чистым экспортом». В 2023 г. организация прогнозировала рост ВВП Китая на уровне 2025 г.

По итогам III квартала 2024 г. экономика Китая выросла на 4,6%, что все еще ниже целевого показателя правительства в 5%. Как отметили эксперты в разговоре с Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.

22 октября МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 3,6% в 2024 г. По данным МВФ, рост ВВП в России в прошлом году составил аналогичные 3,6%. Прогноз на 2025 г. понижен до 1,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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