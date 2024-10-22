МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Китая в 2024 году до 4,8%

По итогам III квартала 2024 г. экономика Китая выросла на 4,6%, что все еще ниже целевого показателя правительства в 5%. Как отметили эксперты в разговоре с Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.