МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Китая в 2024 году до 4,8%
Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по темпам роста ВВП Китая с июльских 5% до 4,8% до конца 2024 г., следует из данных обновленного обзора World Economic Outlook.
МВФ сохранил предыдущий прогноз в 4,5% на 2025 г. Снижение роста будет постепенным, несмотря на сохраняющуюся слабость в секторе недвижимости и низкую уверенность потребителей, подчеркнули в МВФ. Отмечается, что небольшое сокращение прогноза по росту обусловлено «более высоким, чем ожидалось, чистым экспортом». В 2023 г. организация прогнозировала рост ВВП Китая на уровне 2025 г.
По итогам III квартала 2024 г. экономика Китая выросла на 4,6%, что все еще ниже целевого показателя правительства в 5%. Как отметили эксперты в разговоре с Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г. благодаря дальнейшим стимулам и повторному сокращению суммы, которую банки должны держать в резервах.
22 октября МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 3,6% в 2024 г. По данным МВФ, рост ВВП в России в прошлом году составил аналогичные 3,6%. Прогноз на 2025 г. понижен до 1,3%.