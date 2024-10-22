Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Госдума приняла закон о совершенствовании фондов целевого капитала НКО

Ведомости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). Это следует из статуса проекта на сайте думской базы.

Законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть у НКО – собственника целевого капитала обязательную проверку годового отчета, а у управляющей компании – проверку отчета о деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал.

22 октября «Ведомости» писали, что проект с изменениями в закон о фондах целевого капитала НКО дополнили уточняющими нормами в поправки о майнинге, которые были приняты в августе. Он, в частности, дополнился новым положением, которое касается федерального закона от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике». Согласно тексту предложенных поправок, правительство, федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов РФ наделяются полномочиями устанавливать запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах России.

Изменения предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для фондов капитала НКО никаких последствий от внесенных поправок не будет, а положения о майнинге добавлены, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу. Эту функцию возложили на Федеральную налоговую службу.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных