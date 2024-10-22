Госдума приняла закон о совершенствовании фондов целевого капитала НКО

Изменения предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для фондов капитала НКО никаких последствий от внесенных поправок не будет, а положения о майнинге добавлены, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу. Эту функцию возложили на Федеральную налоговую службу.