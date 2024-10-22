Госдума приняла закон о совершенствовании фондов целевого капитала НКО
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). Это следует из статуса проекта на сайте думской базы.
Законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть у НКО – собственника целевого капитала обязательную проверку годового отчета, а у управляющей компании – проверку отчета о деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал.
22 октября «Ведомости» писали, что проект с изменениями в закон о фондах целевого капитала НКО дополнили уточняющими нормами в поправки о майнинге, которые были приняты в августе. Он, в частности, дополнился новым положением, которое касается федерального закона от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике». Согласно тексту предложенных поправок, правительство, федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов РФ наделяются полномочиями устанавливать запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах России.
Изменения предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для фондов капитала НКО никаких последствий от внесенных поправок не будет, а положения о майнинге добавлены, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу. Эту функцию возложили на Федеральную налоговую службу.