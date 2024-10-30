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Годовая инфляция в России выросла до 8,61%

Ведомости

В России годовая инфляция с 22 по 28 октября выросла до 8,61% с 8,52% неделей ранее. Это следует из данных обзора Минэкономразвития.

«Инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% г/г после 9,05% г/г в августе. По состоянию на 28 октября 2024 г. инфляция год к году 8,61% г/г (на 21 октября 8,52% г/г). С начала года по 28 октября потребительские цены выросли на 6,55%», – говорится в экономическом обзоре.

По оценке Минэкономразвития, в сентябре рост ВВП увеличился до +2,9% год к году после +2,4% в августе. В целом за девять месяцев 2024 г. показатель вырос на 4%. Уровень безработицы четвертый месяц подряд держится на исторических минимумах в 2,4% от рабочей силы.

Президент РФ Владимир Путин 28 октября сообщил, что несмотря замедление динамики ВВП в III квартале, экономика России продолжает расти, и по итогам года показатель прибавит 3,9%, превысив таким образом среднемировые темпы. По оценкам Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 3,2%, добавил глава государства.

В конце октября Банк России повысил прогноз по уровню инфляции на конец этого года до 8–8,5% с ожидавшихся в июле 6,5–7%. Прогноз на 2025 г. регулятор поднял с 4–4,5% до 4,5–5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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