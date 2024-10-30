Годовая инфляция в России выросла до 8,61%

«Инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% г/г после 9,05% г/г в августе. По состоянию на 28 октября 2024 г. инфляция год к году 8,61% г/г (на 21 октября 8,52% г/г). С начала года по 28 октября потребительские цены выросли на 6,55%», – говорится в экономическом обзоре.