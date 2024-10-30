Годовая инфляция в России выросла до 8,61%
В России годовая инфляция с 22 по 28 октября выросла до 8,61% с 8,52% неделей ранее. Это следует из данных обзора Минэкономразвития.
«Инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% г/г после 9,05% г/г в августе. По состоянию на 28 октября 2024 г. инфляция год к году 8,61% г/г (на 21 октября 8,52% г/г). С начала года по 28 октября потребительские цены выросли на 6,55%», – говорится в экономическом обзоре.
По оценке Минэкономразвития, в сентябре рост ВВП увеличился до +2,9% год к году после +2,4% в августе. В целом за девять месяцев 2024 г. показатель вырос на 4%. Уровень безработицы четвертый месяц подряд держится на исторических минимумах в 2,4% от рабочей силы.
Президент РФ Владимир Путин 28 октября сообщил, что несмотря замедление динамики ВВП в III квартале, экономика России продолжает расти, и по итогам года показатель прибавит 3,9%, превысив таким образом среднемировые темпы. По оценкам Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 3,2%, добавил глава государства.
В конце октября Банк России повысил прогноз по уровню инфляции на конец этого года до 8–8,5% с ожидавшихся в июле 6,5–7%. Прогноз на 2025 г. регулятор поднял с 4–4,5% до 4,5–5%.