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Путин подтвердил прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам года

Несмотря на замедление динамики в III квартале
Ведомости

Несмотря на то что динамика ВВП в III квартале несколько замедлилась, экономика России продолжает расти и по итогам года показатель прибавит 3,9%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

«По оценке Минэкономразвития, за январь – август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2024 г. ожидается 3,2%», – сказал Путин.

В апрельской версии прогноза Минэка рост ВВП России был заложен на уровне 2,8%, но в сентябре стало известно о корректировке – министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика страны в этом году вырастет на 3,9%.

Банк России считает, что в 2024 г. ВВП будет на уровне 3,5–4,0%, а в IV квартале 2024 г. – 2,0–3,0% в годовом выражении. В следующие два года ЦБ прогнозирует рост показателя на 4%.

В середине октября Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., следовало из обновленного экономического прогноза организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%). В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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