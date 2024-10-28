Путин подтвердил прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам года

В середине октября Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., следовало из обновленного экономического прогноза организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%). В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.