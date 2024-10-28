Путин подтвердил прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам года

Путин подтвердил прогноз роста ВВП на 3,9% по итогам годаНесмотря на замедление динамики в III квартале
Несмотря на то что динамика ВВП в III квартале несколько замедлилась, экономика России продолжает расти и по итогам года показатель прибавит 3,9%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
«По оценке Минэкономразвития, за январь – август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2024 г. ожидается 3,2%», – сказал Путин.
В апрельской версии прогноза Минэка рост ВВП России был заложен на уровне 2,8%, но в сентябре стало известно о корректировке – министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика страны в этом году вырастет на 3,9%.
Банк России считает, что в 2024 г. ВВП будет на уровне 3,5–4,0%, а в IV квартале 2024 г. – 2,0–3,0% в годовом выражении. В следующие два года ЦБ прогнозирует рост показателя на 4%.
В середине октября Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., следовало из обновленного экономического прогноза организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%). В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.