Минсельхоз повысит экспортную пошлину на пшеницу 7 ноября
Пошлина на экспорт пшеницы и меслина из России будет повышена до 2517 руб. против ставки в размере 2272,9 руб. с 7 по 12 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.
Пошлина на ячмень составит 1266,2 руб. против 802,4 руб. ранее. Пошлина на кукурузу вырастет до 3059,9 руб. с 2702,1 руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в $222,5 за тонну, на ячмень – $192,5, на кукурузу – $218,9.
По данным Россельхознадзора, за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки. Это на 3,5 млн т, или 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.
В январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не намерено отменять экспортные пошлины на зерно исходя из убеждения о достаточном увеличении его закупок для интервенционного фонда. Абрамченко отметила, что приоритетом является защита внутреннего рынка и обеспечение достаточных запасов для потребления.