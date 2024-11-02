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Минсельхоз повысит экспортную пошлину на пшеницу 7 ноября

Ведомости

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина из России будет повышена до 2517 руб. против ставки в размере 2272,9 руб. с 7 по 12 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 1266,2 руб. против 802,4 руб. ранее. Пошлина на кукурузу вырастет до 3059,9 руб. с 2702,1 руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в $222,5 за тонну, на ячмень – $192,5, на кукурузу – $218,9.

По данным Россельхознадзора, за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки. Это на 3,5 млн т, или 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.

В январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не намерено отменять экспортные пошлины на зерно исходя из убеждения о достаточном увеличении его закупок для интервенционного фонда. Абрамченко отметила, что приоритетом является защита внутреннего рынка и обеспечение достаточных запасов для потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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