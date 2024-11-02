Минсельхоз повысит экспортную пошлину на пшеницу 7 ноября

По данным Россельхознадзора, за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки. Это на 3,5 млн т, или 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.