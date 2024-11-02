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Григоренко: регуляторная гильотина помогла бизнесу сэкономить 200 млрд рублей

Ведомости

Регуляторная гильотина помогла бизнесу сэкономить около 200 млрд руб. за счет актуализации правил с учетом реалий современной жизни. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, выступая на Всероссийском форуме контрольных органов, пишет «РИА Новости».

«Большая работа была сделана [в рамках регуляторной гильотины], просто даже с точки зрения актуализации норм и правил под существующие реалии. Кстати, сам бизнес отмечал, они считали, от 200 млрд – такие огромные деньги, которые бизнес экономит только от того, что навели порядок в правилах, которые бизнес должен соблюдать при осуществлении предпринимательской деятельности», – сказал Григоренко.

По его словам, в рамках регуляторной гильотины было проанализировано около 300 000 норм и правил, из которых 143 000 отменили.

В апреле президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования. В частности, он отметил регуляторную гильотину, благодаря которой «взамен сотен и даже тысяч архаичных устаревших нормативных актов» был принят «компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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