Григоренко: регуляторная гильотина помогла бизнесу сэкономить 200 млрд рублей
Регуляторная гильотина помогла бизнесу сэкономить около 200 млрд руб. за счет актуализации правил с учетом реалий современной жизни. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, выступая на Всероссийском форуме контрольных органов, пишет «РИА Новости».
«Большая работа была сделана [в рамках регуляторной гильотины], просто даже с точки зрения актуализации норм и правил под существующие реалии. Кстати, сам бизнес отмечал, они считали, от 200 млрд – такие огромные деньги, которые бизнес экономит только от того, что навели порядок в правилах, которые бизнес должен соблюдать при осуществлении предпринимательской деятельности», – сказал Григоренко.
По его словам, в рамках регуляторной гильотины было проанализировано около 300 000 норм и правил, из которых 143 000 отменили.
В апреле президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования. В частности, он отметил регуляторную гильотину, благодаря которой «взамен сотен и даже тысяч архаичных устаревших нормативных актов» был принят «компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями».