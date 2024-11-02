Григоренко: регуляторная гильотина помогла бизнесу сэкономить 200 млрд рублей

«Большая работа была сделана [в рамках регуляторной гильотины], просто даже с точки зрения актуализации норм и правил под существующие реалии. Кстати, сам бизнес отмечал, они считали, от 200 млрд – такие огромные деньги, которые бизнес экономит только от того, что навели порядок в правилах, которые бизнес должен соблюдать при осуществлении предпринимательской деятельности», – сказал Григоренко.