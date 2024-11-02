ТАСС: Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ

Юдаева покинула пост советника председателя ЦБ 31 октября. В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть ее на пост исполнительного директора в МВФ. Занимавший с 1990-х гг. эту должность Алексей Можин заявил 1 ноября, что покинет свой пост. МВФ сейчас находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет, говорил он.