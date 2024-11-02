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ТАСС: Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ

Ведомости

Бывший советник председателя Банка России Ксения Юдаева избрана исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) от РФ, с 1 ноября она представляет Россию и Сирию. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда. 

«По результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 г. Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда», – сказали агентству.

Юдаева покинула пост советника председателя ЦБ 31 октября. В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть ее на пост исполнительного директора в МВФ. Занимавший с 1990-х гг. эту должность Алексей Можин заявил 1 ноября, что покинет свой пост. МВФ сейчас находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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