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Исполнительный директор от России связал ухудшение состояния МВФ с политизацией

Ведомости

Международный валютный фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет, заявил «РИА Новости» исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации», – сказал он. По словам Можина, политизация достигла «экстремального уровня».

11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. О таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.

18 сентября «РИА Новости» сообщило, что МВФ отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. Неназванный представитель фонда заявил, что после их сбора фонд намерен провести консультации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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