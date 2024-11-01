Исполнительный директор от России связал ухудшение состояния МВФ с политизацией

11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. О таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.