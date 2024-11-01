Исполнительный директор от России связал ухудшение состояния МВФ с политизацией
Международный валютный фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за более чем 30 лет, заявил «РИА Новости» исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
«Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации», – сказал он. По словам Можина, политизация достигла «экстремального уровня».
11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. О таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.
18 сентября «РИА Новости» сообщило, что МВФ отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. Неназванный представитель фонда заявил, что после их сбора фонд намерен провести консультации.