Силуанов спрогнозировал сокращение доли наличных средств в расчетах

24 октября Силуанов заявил, что российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом. В тот же день президент США Джо Байден объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.