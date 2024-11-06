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Силуанов спрогнозировал сокращение доли наличных средств в расчетах

Ведомости

Доля наличных средств в расчетах будет сокращаться, но совсем этот формат не исчезнет, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги – это неплохо», – рассказал Силуанов.

Глава Минфина также сообщил, что ведомство направило все усилия на снижение инфляции, а также отметил, что депозиты в банках и вложения в ценные бумаги являются самыми выгодными средствами накопления в России. Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций, отметив, что криптовалюта отлично подходит для расчетов из-за необходимости обхода санкций.

24 октября Силуанов заявил, что российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом. В тот же день президент США Джо Байден объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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