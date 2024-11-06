Силуанов спрогнозировал сокращение доли наличных средств в расчетах
Доля наличных средств в расчетах будет сокращаться, но совсем этот формат не исчезнет, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые», передает ТАСС.
«Деньги наличные, возможно, скоро уйдут, мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат, это прозрачность. Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги – это неплохо», – рассказал Силуанов.
Глава Минфина также сообщил, что ведомство направило все усилия на снижение инфляции, а также отметил, что депозиты в банках и вложения в ценные бумаги являются самыми выгодными средствами накопления в России. Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций, отметив, что криптовалюта отлично подходит для расчетов из-за необходимости обхода санкций.
24 октября Силуанов заявил, что российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом. В тот же день президент США Джо Байден объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.