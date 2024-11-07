Российско-китайский товарооборот вырос на 2,8% в январе – октябре 2024 года

В июле «Ведомости» писали, что экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 г. увеличился на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. до $65,2 млрд. Больше всего в январе – июне 2024 г. Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки: на общую сумму $50 млрд против $47 млрд годом ранее.