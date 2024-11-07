Российско-китайский товарооборот вырос на 2,8% в январе – октябре 2024 года
Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил $202,2 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, пишет ТАСС.
Экспорт из России в Китай за этот период увеличился на 1,1% до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ выросли на 4,7% до $94,14 млрд. В октябре товарооборот между странами составил $21,8 млрд. Экспорт из РФ составил $10,7 млрд, поставки из Китая – $11 млрд. Большую часть российского экспорта составили нефть, природный газ и уголь.
В июле «Ведомости» писали, что экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 г. увеличился на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. до $65,2 млрд. Больше всего в январе – июне 2024 г. Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки: на общую сумму $50 млрд против $47 млрд годом ранее.