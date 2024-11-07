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Российско-китайский товарооборот вырос на 2,8% в январе – октябре 2024 года

Ведомости

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил $202,2 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, пишет ТАСС.

Экспорт из России в Китай за этот период увеличился на 1,1% до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ выросли на 4,7% до $94,14 млрд. В октябре товарооборот между странами составил $21,8 млрд. Экспорт из РФ составил $10,7 млрд, поставки из Китая – $11 млрд. Большую часть российского экспорта составили нефть, природный газ и уголь.

В июле «Ведомости» писали, что экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 г. увеличился на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г. до $65,2 млрд. Больше всего в январе – июне 2024 г. Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки: на общую сумму $50 млрд против $47 млрд годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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