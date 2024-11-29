Габуния: Центробанк в настоящий момент не видит угроз финансовой стабильности
Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части денежно-кредитной политики принимать не нужно, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния во время пресс-конференции. По его словам, угроз финансовой стабильности нет.
«Фундаментальное значение имеет долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом. Действительно, волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке», – сказал он.
Согласно позиции ЦБ, принятых мер достаточно – ситуация стабилизируется. Габуния добавил, что Банк России сохраняет свою политику в отношении плавающего курса.
При этом в случае если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы финансовой стабильности, у ЦБ есть «достаточный арсенал методов для того, чтобы эту ситуацию сглаживать», отметил Габуния.
Что касается ключевой ставки, она, по словам зампреда, создает «дополнительную привлекательность рублевым активам и охлаждает спрос», снижая в том числе спрос на валюту. В Банке России утверждают, что в этой части ключевая ставка работает, а экстренных мер принимать не нужно.
Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 29 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 руб., евро – 116,1410 руб. Биржевой курс юаня 29 ноября составляет 14,6653 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.
28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.
Ослабление национальной валюты станет важным проинфляционным фактором накануне заседания совета директоров Центробанка 20 декабря, говорил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии «Ведомостям». По его словам, импортеры будут закладывать текущую волатильность рубля в цены импортируемых товаров и с лагом в 3–6 месяцев можно ожидать нового витка удорожания импортных товаров.