Габуния: Центробанк в настоящий момент не видит угроз финансовой стабильности

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 29 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 руб., евро – 116,1410 руб. Биржевой курс юаня 29 ноября составляет 14,6653 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.