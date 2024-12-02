Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей
«В 2022 г., если вы помните, доллар доходил до 120 руб. Сейчас происходит коррекция, доллар чуть выше 100 руб., и я думаю, что он останется на этом уровне», – сказал он. По его словам, ранее половина баланса банка была в долларах, поэтому изменение курса оказывало влияние на кредитную организацию. Сейчас ВТБ «все равно», отмечает Костин.
Экспортеры довольны скачком курса, а импортеры «не очень», но в значительной степени это эмоциональная реакция, считает Костин.
Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 30 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 107,7409 руб., евро – 114,3149 руб. Биржевой курс юаня 30 ноября составил 14,7233 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.
28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.