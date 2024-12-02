Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

«В 2022 г., если вы помните, доллар доходил до 120 руб. Сейчас происходит коррекция, доллар чуть выше 100 руб., и я думаю, что он останется на этом уровне», – сказал он. По его словам, ранее половина баланса банка была в долларах, поэтому изменение курса оказывало влияние на кредитную организацию. Сейчас ВТБ «все равно», отмечает Костин.