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Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

Ведомости

Курс доллара стабилизируется на уровне около 100 руб., считает глава ВТБ Андрей Костин. Такое мнение он выразил в интервью агентству Reuters. Он также сообщил, что доля активов ВТБ в долларах на балансе банка «резко сократилась».

«В 2022 г., если вы помните, доллар доходил до 120 руб. Сейчас происходит коррекция, доллар чуть выше 100 руб., и я думаю, что он останется на этом уровне», – сказал он. По его словам, ранее половина баланса банка была в долларах, поэтому изменение курса оказывало влияние на кредитную организацию. Сейчас ВТБ «все равно», отмечает Костин.

Экспортеры довольны скачком курса, а импортеры «не очень», но в значительной степени это эмоциональная реакция, считает Костин.

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 30 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 107,7409 руб., евро – 114,3149 руб. Биржевой курс юаня 30 ноября составил 14,7233 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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