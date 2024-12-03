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Заботкин: траектория инфляции идет вблизи верхней границы прогноза в 8,5%

Ведомости

Траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ на 2024 г. в 8,5%. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Сейчас траектория идет, видимо, вблизи или выше верхней границы», – сказал он (цитата по «Прайму»).

В этом году регулятор не планирует пересматривать прогноз по темпам роста потребительских цен. Заботкин сообщил, что прогноз будут пересматривать в феврале 2025 г., после получения результатов за 2024 г.

Банк России ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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