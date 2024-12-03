Заботкин: траектория инфляции идет вблизи верхней границы прогноза в 8,5%
Траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ на 2024 г. в 8,5%. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
«Сейчас траектория идет, видимо, вблизи или выше верхней границы», – сказал он (цитата по «Прайму»).
В этом году регулятор не планирует пересматривать прогноз по темпам роста потребительских цен. Заботкин сообщил, что прогноз будут пересматривать в феврале 2025 г., после получения результатов за 2024 г.
Банк России ожидает годовую инфляцию по итогам 2024 г. в диапазоне 8–8,5%. 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21% годовых.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.