Цифровой рубль будет применяться в расчетах в рамках бюджета с 2025 года
Применение цифрового рубля в расчетах в рамках федерального бюджета начнется в 2025 г., сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 г. такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», – сказал глава государства.
4 и 5 декабря в Москве проходит 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», главная тема которого «Будущее капитала и капитал будущего». На мероприятии обсуждаются ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.