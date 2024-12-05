Сечин зачитал приветствие Путина участникам Веронского форума

Форум, собирающий представителей государственных ведомств и крупного бизнеса, авторитетных ученых и экспертов, продолжает расширять свою географию, указал президент. В этом году он впервые проходит в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Российский лидер рассчитывает, что участники проведут содержательные и конструктивные дискуссии, выдвинутые предложения и инициативы послужат расширению многопланового взаимодействия между странами и народами Евразии.