Сечин зачитал приветствие Путина участникам Веронского форума
«Новая архитектура сотрудничества для современной экономики» – тема XVII Веронского Евразийского экономического форума – отражает востребованность преобразования системы международных экономических отношений в интересах мирового большинства. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям форума, которое зачитал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
По словам российского лидера, на смену «изжившей себя модели, дающей односторонние преимущества небольшой группе стран», должна прийти модель, основанная на настоящих равноправии, справедливости и учете законных интересов друг друга, исключающая любые формы дискриминации, диктата и санкционного давления.
Путин подчеркнул, что именно такие принципы лежат в основе объединения БРИКС, в их поддержку выступают все больше членов мирового сообщества.
Форум, собирающий представителей государственных ведомств и крупного бизнеса, авторитетных ученых и экспертов, продолжает расширять свою географию, указал президент. В этом году он впервые проходит в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Российский лидер рассчитывает, что участники проведут содержательные и конструктивные дискуссии, выдвинутые предложения и инициативы послужат расширению многопланового взаимодействия между странами и народами Евразии.
Веронский Евразийский экономический форум проходит 5-6 декабря в Расе-эль-Хайме (ОАЭ). Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ. В форуме принимают участие представители правительственных и предпринимательских кругов из Европы и Азии, в том числе, России, ОАЭ, Италии и других стран.