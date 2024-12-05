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Сечин зачитал приветствие Путина участникам Веронского форума

Ведомости

«Новая архитектура сотрудничества для современной экономики» – тема XVII Веронского Евразийского экономического форума – отражает востребованность преобразования системы международных экономических отношений в интересах мирового большинства. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям форума, которое зачитал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам российского лидера, на смену «изжившей себя модели, дающей односторонние преимущества небольшой группе стран», должна прийти модель, основанная на настоящих равноправии, справедливости и учете законных интересов друг друга, исключающая любые формы дискриминации, диктата и санкционного давления.

Путин подчеркнул, что именно такие принципы лежат в основе объединения БРИКС, в их поддержку выступают все больше членов мирового сообщества.

Форум, собирающий представителей государственных ведомств и крупного бизнеса, авторитетных ученых и экспертов, продолжает расширять свою географию, указал президент. В этом году он впервые проходит в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Российский лидер рассчитывает, что участники проведут содержательные и конструктивные дискуссии, выдвинутые предложения и инициативы послужат расширению многопланового взаимодействия между странами и народами Евразии.

Веронский Евразийский экономический форум проходит 5-6 декабря в Расе-эль-Хайме (ОАЭ). Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой ОАЭ. В форуме принимают участие представители правительственных и предпринимательских кругов из Европы и Азии, в том числе, России, ОАЭ, Италии и других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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