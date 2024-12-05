Евразийский банк прогнозирует повышение ключевой ставки до 23% в декабре
Банк России может повысить ключевую ставку на последнем в году заседании с 21% годовых до 23%. Об этом сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР) в макроэкономическом прогнозе на 2025-2027 гг.
По мнению банка, предполагаемое снижение ключевой ставки возможно только во второй половине 2025 г.
Как утверждают аналитики ЕАБР, повышение связано с «проинфляционным сценарием», которого придерживаются в ЦБ. «Высокая инерционность инфляционных процессов и возможное усиление инфляции на фоне роста расходов бюджета требуют проведения более жесткой денежно-кредитной политики», – поясняет ЕАБР.
4 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2024 г. годовая инфляция составит от 8 до 8,5%. 25 октября регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых.