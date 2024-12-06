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Греф не исключил повышение ключевой ставки

Ведомости

Российская экономика находится в длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики, не исключено и дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.

«Мы находимся в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении», – сказал Греф.

В борьбе с инфляцией регулятор предпринял беспрецедентные меры по ужесточению кредитования и повысил требования к достаточности капитала, что затронуло весь финансовый сектор, отметил глава Сбербанка. По его словам, конкуренция в секторе финансовых услуг остается высокой и продолжит рост.  

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. ЦБ также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%. Ожидается, что в 2025 г. инфляция составит 4,5-5%, а к цели в 4% она придет в 2026 г., сообщал регулятор.

4 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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