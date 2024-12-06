Греф не исключил повышение ключевой ставки
Российская экономика находится в длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики, не исключено и дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
«Мы находимся в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении», – сказал Греф.
В борьбе с инфляцией регулятор предпринял беспрецедентные меры по ужесточению кредитования и повысил требования к достаточности капитала, что затронуло весь финансовый сектор, отметил глава Сбербанка. По его словам, конкуренция в секторе финансовых услуг остается высокой и продолжит рост.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. ЦБ также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%. Ожидается, что в 2025 г. инфляция составит 4,5-5%, а к цели в 4% она придет в 2026 г., сообщал регулятор.
4 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.