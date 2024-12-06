Греф не исключил повышение ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. ЦБ также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%. Ожидается, что в 2025 г. инфляция составит 4,5-5%, а к цели в 4% она придет в 2026 г., сообщал регулятор.