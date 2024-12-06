Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Сбербанк прогнозирует снижение инфляции, ключевой ставки и рост ВВП в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. сохранится жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), при этом начнется снижение инфляции и ключевой ставки, а ВВП покажет рост. Об этом в ходе Дня инвестора рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

«На 2025 г. наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%. Начала цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 г.», – сказал Греф.

По его словам, сохранение жесткой ДКП в следующем году станет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора.

«Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», – отметил глава Сбербанка.

Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря заявила, что совет директоров может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но подчеркнула, что это не предопределено.

ЦБ в октябре также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8–8,5%. По данным регулятора, в 2025 г. инфляция составит 4,5–5%, а к цели в 4% она придет только в 2026 г.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, экономика страны в этом году вырастет на 3,9%. Президент РФ Владимир Путин в ходе в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря заявил, что показатель может достигнуть и 4%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных