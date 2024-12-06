Сбербанк прогнозирует снижение инфляции, ключевой ставки и рост ВВП в 2025 году
В 2025 г. сохранится жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), при этом начнется снижение инфляции и ключевой ставки, а ВВП покажет рост. Об этом в ходе Дня инвестора рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
«На 2025 г. наш прогноз: рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%. Начала цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 г.», – сказал Греф.
По его словам, сохранение жесткой ДКП в следующем году станет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора.
«Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», – отметил глава Сбербанка.
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 4 декабря заявила, что совет директоров может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но подчеркнула, что это не предопределено.
ЦБ в октябре также существенно повысил прогноз инфляции на конец года – до 8–8,5%. По данным регулятора, в 2025 г. инфляция составит 4,5–5%, а к цели в 4% она придет только в 2026 г.