Путин сравнил ожидаемый рост экономики России и стран Европы
Рост экономики России по итогам года может достигнуть 3,9–4%, в то время как в других странах Европы показатель будет на уровне 1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».
«В этом году рост экономики Еврозоны, по подсчетам наших экспертов и международных, составит где-то около 1%. Рост экономики в России в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 3,9%, а может быть, и 4%», – сказал Путин.
Он также сравнил объемы обрабатывающих отраслей в РФ и Германии. По словам президента, в ФРГ ожидается падение на 4,6%, а в России будет положительная динамика в этом секторе.
В апрельской версии прогноза Минэка РФ рост ВВП был заложен на уровне 2,8%, но в сентябре стало известно о корректировке – министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика страны в этом году вырастет на 3,9%. В середине октября Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал прибавление ВВП России на 3,2% в текущем году.
В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что за девять месяцев показатель ВВП в России увеличился на 4,2%, несмотря на санкционное давление. Основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство. За три квартала этого года рост этого сектора составил почти 8%.