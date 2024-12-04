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Путин сравнил ожидаемый рост экономики России и стран Европы

Ведомости

Рост экономики России по итогам года может достигнуть 3,9–4%, в то время как в других странах Европы показатель будет на уровне 1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

«В этом году рост экономики Еврозоны, по подсчетам наших экспертов и международных, составит где-то около 1%. Рост экономики в России в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 3,9%, а может быть, и 4%», – сказал Путин.

Он также сравнил объемы обрабатывающих отраслей в РФ и Германии. По словам президента, в ФРГ ожидается падение на 4,6%, а в России будет положительная динамика в этом секторе.

В апрельской версии прогноза Минэка РФ рост ВВП был заложен на уровне 2,8%, но в сентябре стало известно о корректировке – министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика страны в этом году вырастет на 3,9%. В середине октября Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал прибавление ВВП России на 3,2% в текущем году.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что за девять месяцев показатель ВВП в России увеличился на 4,2%, несмотря на санкционное давление. Основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство. За три квартала этого года рост этого сектора составил почти 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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