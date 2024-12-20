Решение о ставке в феврале ЦБ будет принимать исходя из двух сценариев
Центробанк в ходе заседания в феврале будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно (для достижения инфляционного показателя в 4%), либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.
Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки». В ходе конференции Набиуллина рассказала о взятии на паузу повышения ключевой ставки, но не исключила, что в феврале регулятор может вернуться к обсуждению ее повышения.
Она отдельно отметила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. В частности, высокие цифры октября – ноября и первых недель декабря – это во многом результат перегретого внутреннего спроса последних кварталов.
По итогам заседания 20 декабря ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%.