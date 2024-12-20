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Решение о ставке в феврале ЦБ будет принимать исходя из двух сценариев

Ведомости

Центробанк в ходе заседания в феврале будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно (для достижения инфляционного показателя в 4%), либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.

Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки». В ходе конференции Набиуллина рассказала о взятии на паузу повышения ключевой ставки, но не исключила, что в феврале регулятор может вернуться к обсуждению ее повышения.

Она отдельно отметила, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. В частности, высокие цифры октября – ноября и первых недель декабря – это во многом результат перегретого внутреннего спроса последних кварталов.

По итогам заседания 20 декабря ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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