Решение о ставке в феврале ЦБ будет принимать исходя из двух сценариев

Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки». В ходе конференции Набиуллина рассказала о взятии на паузу повышения ключевой ставки, но не исключила, что в феврале регулятор может вернуться к обсуждению ее повышения.