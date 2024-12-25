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Алиханов заявил о снижении объемов параллельного импорта

Ведомости

Объем продукции, поставляемой в Россию через параллельный импорт, снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц. В I квартале 2025 г. Минпромторг намерен пересмотреть соответствующий список товаров и продолжить сокращать число позиций. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет ТАСС.

По словам Алиханова, сокращение объемов ввозимой продукции особенно заметно в сегментах одежды, обуви и электроники. Министр уверен, что этому способствовало развитие отечественного производства и выход на рынок новых высококачественных российских товаров. Также все больше товаров поступает из дружественных стран.

Алиханов акцентировал внимание на том, что исключения из списка должны производиться осторожно, чтобы избежать дефицита товаров и не нанести ущерб отечественным отраслям. Глава ведомства придерживается мнения, что параллельный импорт служит инструментом для преодоления санкций. Если зарубежные производители вернутся на российский рынок или их продукция полностью заменится российскими аналогами или товарами из дружественных стран, необходимость в таком механизме отпадет.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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