Алиханов заявил о снижении объемов параллельного импорта
Объем продукции, поставляемой в Россию через параллельный импорт, снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц. В I квартале 2025 г. Минпромторг намерен пересмотреть соответствующий список товаров и продолжить сокращать число позиций. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет ТАСС.
По словам Алиханова, сокращение объемов ввозимой продукции особенно заметно в сегментах одежды, обуви и электроники. Министр уверен, что этому способствовало развитие отечественного производства и выход на рынок новых высококачественных российских товаров. Также все больше товаров поступает из дружественных стран.
Алиханов акцентировал внимание на том, что исключения из списка должны производиться осторожно, чтобы избежать дефицита товаров и не нанести ущерб отечественным отраслям. Глава ведомства придерживается мнения, что параллельный импорт служит инструментом для преодоления санкций. Если зарубежные производители вернутся на российский рынок или их продукция полностью заменится российскими аналогами или товарами из дружественных стран, необходимость в таком механизме отпадет.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции.