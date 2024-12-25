Алиханов заявил о снижении объемов параллельного импорта

Алиханов акцентировал внимание на том, что исключения из списка должны производиться осторожно, чтобы избежать дефицита товаров и не нанести ущерб отечественным отраслям. Глава ведомства придерживается мнения, что параллельный импорт служит инструментом для преодоления санкций. Если зарубежные производители вернутся на российский рынок или их продукция полностью заменится российскими аналогами или товарами из дружественных стран, необходимость в таком механизме отпадет.