Обращение наличных денег в России может показать самый слабый рост за девять лет
В 2024 г. обращение наличных денег в России может увеличиться на 0,6%, что будет самым слабым приростом за последние девять лет, следует из расчетов РБК.
За 2024 г. показатель наличности на руках граждан составляет 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб. Сравнивая с показателями прошлых лет, это меньший результат – в 2023 г. прирост составил 1,97 трлн руб., в 2022-м - 2,28 трлн руб.
Прирост наличности достиг исторического минимума с 2016 г., когда он составлял 267,6 млрд руб.
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец рассказала РБК, что, по ее мнению, такой отток наличных денег произошел в связи с высокими ставками по кредиту. Эксперт предполагает, что в 2025 г. это влияние сохранится.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин считает, что в 2025 г. развитие экономики будет зависеть от ситуации с ключевой ставкой, курсом рубля, инфляцией и расходами на спецоперацию. Эксперт ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте и увеличение на 4,5% в оптимистичном.