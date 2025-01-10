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Обращение наличных денег в России может показать самый слабый рост за девять лет

Ведомости

В 2024 г. обращение наличных денег в России может увеличиться на 0,6%, что будет самым слабым приростом за последние девять лет, следует из расчетов РБК.

За 2024 г. показатель наличности на руках граждан составляет 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб. Сравнивая с показателями прошлых лет, это меньший результат – в 2023 г. прирост составил 1,97 трлн руб., в 2022-м - 2,28 трлн руб. 

Прирост наличности достиг исторического минимума с 2016 г., когда он составлял 267,6 млрд руб.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец рассказала РБК, что, по ее мнению, такой отток наличных денег произошел в связи с высокими ставками по кредиту. Эксперт предполагает, что в 2025 г. это влияние сохранится. 

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин считает, что в 2025 г. развитие экономики будет зависеть от ситуации с ключевой ставкой, курсом рубля, инфляцией и расходами на спецоперацию. Эксперт ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте и увеличение на 4,5% в оптимистичном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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