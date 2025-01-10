Обращение наличных денег в России может показать самый слабый рост за девять лет

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин считает, что в 2025 г. развитие экономики будет зависеть от ситуации с ключевой ставкой, курсом рубля, инфляцией и расходами на спецоперацию. Эксперт ожидает роста ВВП в базовом сценарии на 2%, но допускает нулевую динамику в консервативном варианте и увеличение на 4,5% в оптимистичном.