ЦБ Китая приостановил покупку облигаций

ЦБ пояснил, что такой шаг был сделан из-за нехватки облигаций на рынке. Аналитики Reuters считают, что Центробанк решился на такой шаг для укрепления валюты страны, так как заявление совпало с глобальной распродажей на крупных мировых рынках облигаций. В заявлении говорится, что Центробанк возобновит покупку облигаций через операции на открытом рынке «в подходящее время в зависимости от спроса и предложения на рынке государственных облигаций».