ЦБ Китая приостановил покупку облигаций
ЦБ пояснил, что такой шаг был сделан из-за нехватки облигаций на рынке. Аналитики Reuters считают, что Центробанк решился на такой шаг для укрепления валюты страны, так как заявление совпало с глобальной распродажей на крупных мировых рынках облигаций. В заявлении говорится, что Центробанк возобновит покупку облигаций через операции на открытом рынке «в подходящее время в зависимости от спроса и предложения на рынке государственных облигаций».
После заявления ЦБ 30-летняя казначейская доходность выросла на 5 б. п., 10-летняя – на 4 б. п. Совсем недавно эти показатели достигли исторического минимума. Юань также вырос.
Директор по исследованиям в Shanghai Anfang Private Fund Co. в Шанхае Хуан Сюэфэн заявил Reuters, что по его мнению тенденция к снижению доходности облигаций сохранится, поскольку «рынок продолжает сталкиваться с дефицитом активов», когда не хватает хороших инвестиционных возможностей.
24 декабря 2024 г. власти Китая согласовали выход на рынок в 2025 г. гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд), что поможет стране в стимулировании экономики и борьбе с дефляцией.