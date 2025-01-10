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ЦБ Китая приостановил покупку облигаций

Ведомости

Центральный банк Китая временно приостановит покупку казначейских облигаций, сообщает Reuters.

ЦБ пояснил, что такой шаг был сделан из-за нехватки облигаций на рынке. Аналитики Reuters считают, что Центробанк решился на такой шаг для укрепления валюты страны, так как заявление совпало с глобальной распродажей на крупных мировых рынках облигаций. В заявлении говорится, что Центробанк возобновит покупку облигаций через операции на открытом рынке «в подходящее время в зависимости от спроса и предложения на рынке государственных облигаций».

После заявления ЦБ 30-летняя казначейская доходность выросла на 5 б. п., 10-летняя – на 4 б. п. Совсем недавно эти показатели достигли исторического минимума. Юань также вырос.

Директор по исследованиям в Shanghai Anfang Private Fund Co. в Шанхае Хуан Сюэфэн заявил Reuters, что по его мнению тенденция к снижению доходности облигаций сохранится, поскольку «рынок продолжает сталкиваться с дефицитом активов», когда не хватает хороших инвестиционных возможностей.

24 декабря 2024 г. власти Китая согласовали выход на рынок в 2025 г. гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд), что поможет стране в стимулировании экономики и борьбе с дефляцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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