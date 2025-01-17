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Силуанов: бюджет по итогам 2024 года исполнен с дефицитом 1,7% ВВП

Ведомости

Федеральный бюджет России по итогам 2024 г. исполнен с дефицитом в размере 1,7% ВВП, как и планировалось изначально, сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Изначально дефицит был установлен на уровне 1,595 трлн руб. (0,9% ВВП), но затем его увеличили до 2,12 трлн руб. (1,1% ВВП). Позже, после получения права на увеличение расходов без парламентского одобрения, дефицит был оценен в 3,296 трлн руб., или 1,7% ВВП. Силуанов подтвердил, что финальные параметры дефицита бюджета соответствуют ожидаемым 1,7% ВВП. Расходы бюджета в 2024 г. составили 39,407 трлн руб. (20,1% ВВП), а доходы — 36,111 трлн руб. (18,4% ВВП).

По предварительным данным, использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита запланировано в размере 1,3 трлн руб. 9 декабря 2024 г. Минфин сообщил, что по итогам января – ноября федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 389 млрд руб., что на 359 млрд руб. меньше, чем в аналогичный период 2023 г. Тогда же стало известно, что размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП.

По итогам 2023 г. дефицит федерального бюджета превысил 3,2 трлн руб. Расходы составили чуть более 32,3 трлн руб., а доходы – 29,1 трлн руб. В сообщении министерства говорилось, что расходы бюджета страны оказались на 4% выше показателей за 2022 г. В то же время объемы доходов в 2023 г. выросли по сравнению с 2022 г. на 4,7%. В процентах к ВВП дефицит бюджета сократился до 1,9% – по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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