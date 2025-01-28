Денежная масса РФ в национальном определении в 2024 году увеличилась на 19,2%
Объем денежной массы в России в национальном определении в 2024 г. вырос на 19,2%. Об этом сообщается в отчете Центрального банка РФ.
Как указано в документе, в 2024 г. она возросла на 18,87 трлн руб., что составляет 19,2%.
В декабре денежная масса выросла на 6,23 трлн руб, то есть на 5,6%. Она составила 117,25 трлн млрд руб. При этом доля наличных денег в денежной массе рекордно снизилась до 14,7% с 15,1% в прошлом месяце.
28 января из данных регулятора стало известно, что, по состоянию на 1 января 2025 г. объем чистых иностранных активов России составил 58,8 трлн руб. против 63,1 трлн на 1 декабря 2024 г.