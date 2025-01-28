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Денежная масса РФ в национальном определении в 2024 году увеличилась на 19,2%

Ведомости

Объем денежной массы в России в национальном определении в 2024 г. вырос на 19,2%. Об этом сообщается в отчете Центрального банка РФ.

Как указано в документе, в 2024 г. она возросла на 18,87 трлн руб., что составляет 19,2%.

В декабре денежная масса выросла на 6,23 трлн руб, то есть на 5,6%. Она составила 117,25 трлн млрд руб. При этом доля наличных денег в денежной массе рекордно снизилась до 14,7% с 15,1% в прошлом месяце.

28 января из данных регулятора стало известно, что, по состоянию на 1 января 2025 г. объем чистых иностранных активов России составил 58,8 трлн руб. против 63,1 трлн на 1 декабря 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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