Уолл-стрит ожидает ускорения инфляции в США из-за пошлин Трампа
Уолл-стрит ожидает ускорения инфляции и замедления роста экономики США после ввода повышенных пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.
Решением повысить пошлины Трамп де-факто объявил начало торговой войны с этими странами, пишет агентство, уточняя, что, поскольку Мексика и Канада – два главных торговых партнера США – пообещали немедленно ответить, а Китай сказал, что примет контрмеры, были созданы условия для турбулентности на фондовых рынках. Риск глобальной торговой войны может навредить американским компаниям и оказать давление на инфляцию, что может негативно сказаться на перспективах снижения ставки ФРС, считают эксперты. Аналитики также ожидают распродажи акций и других активов с более высоким риском, когда рынки вновь откроются 3 февраля.
Экономисты Goldman Sachs подсчитали, что повышенные пошлины для Канады и Мексики приведут к увеличению базовой инфляции в США на 0,7% и снижению валового внутреннего продукта на 0,4%. Потенциал для повышения потребительских цен является особенно чувствительным сектором для инвесторов, которые обеспокоены тем, что оживление инфляции приведет к тому, что Федеральная резервная система (ФРС, американский регулятор) прекратит снижение ставок.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. В Белом доме добавили, что на долю торговли приходится 67% ВВП Канады, 73% ВВП Мексики и 37% ВВП Китая, но на нее приходится всего 24% ВВП США. При этом в 2023 г. дефицит торгового баланса США по товарам был самым большим в мире и превысил $1 трлн.
Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет ответные 25%-ные пошлины на ряд товаров из США, объем экспорта которых составляет 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Пошлины на $20,6 млрд вступят в силу со 2 февраля, остальные – через три недели. Пошлины затронут импорт американского пива, вина и бурбона, а также фруктов и соков, в том числе апельсинового из родного штата Трампа Флориды, одежды, спортивных товаров и бытовой техники. Действия Трампа будут иметь реальные последствия для американского народа, подчеркнул Трюдо.
Принять «ответные контрмеры» пообещал и Пекин, объявив о намерении также подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Решение Трампа там сочли деструктивным для «нормального китайско-американское экономического и торгового сотрудничества», а также нарушением правил ВТО. 1 февраля Трамп также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США. Тогда агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, несмотря на санкции.