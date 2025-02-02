Уолл-стрит ожидает ускорения инфляции в США из-за пошлин Трампа

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. В Белом доме добавили, что на долю торговли приходится 67% ВВП Канады, 73% ВВП Мексики и 37% ВВП Китая, но на нее приходится всего 24% ВВП США. При этом в 2023 г. дефицит торгового баланса США по товарам был самым большим в мире и превысил $1 трлн.