Профицит торгового баланса России в IV квартале 2024 года составил $20 млрд
Профицит торгового баланса России по итогам IV квартала 2024 г. составил $20,4 млрд, свидетельствуют обновленные данные регулятора. За год этот показатель составил $122 млрд.
На экспорт в квартале пришлось $99 млрд, на импорт – $79 млрд. Согласно данным, наибольший показатель пришелся на октябрь – $8,8 млрд, тогда как в декабре 2024 г. – $5,5 млрд. В III квартале показатель профицита составил на $11 млрд больше – $31,8 млрд.
В декабре 2023 г. центр стратегических разработок отмечал, что объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 г. снизятся в пять раз, при этом структура российского экспорта в ближайшие годы существенно не изменится.