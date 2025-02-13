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Профицит торгового баланса России в IV квартале 2024 года составил $20 млрд

Ведомости

Профицит торгового баланса России по итогам IV квартала 2024 г. составил $20,4 млрд, свидетельствуют обновленные данные регулятора. За год этот показатель составил $122 млрд.

На экспорт в квартале пришлось $99 млрд, на импорт – $79 млрд. Согласно данным, наибольший показатель пришелся на октябрь – $8,8 млрд, тогда как в декабре 2024 г. – $5,5 млрд. В III квартале показатель профицита составил на $11 млрд больше – $31,8 млрд.

В декабре 2023 г. центр стратегических разработок отмечал, что объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 г. снизятся в пять раз, при этом структура российского экспорта в ближайшие годы существенно не изменится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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