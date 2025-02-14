Индийский рынок может стать перспективнее китайского для экспорта угля

Экспортные цены на российский коксующийся уголь, направляемый в Индию, оказались на $13–18 за 1 т выше, чем при поставках в Китай, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рынка и экспертов. Аналитики прогнозируют, что на фоне замедления темпов строительства в Китае эта тенденция сохранится в течение всего 2025 г. Хотя индийский рынок уступает китайскому по объемам, его логистические преимущества могут сделать его перспективным направлением для роста экспорта металлургического угля.