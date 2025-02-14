Индийский рынок может стать перспективнее китайского для экспорта угля
Экспортные цены на российский коксующийся уголь, направляемый в Индию, оказались на $13–18 за 1 т выше, чем при поставках в Китай, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рынка и экспертов. Аналитики прогнозируют, что на фоне замедления темпов строительства в Китае эта тенденция сохранится в течение всего 2025 г. Хотя индийский рынок уступает китайскому по объемам, его логистические преимущества могут сделать его перспективным направлением для роста экспорта металлургического угля.
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), на конец прошлой недели стоимость тонны российского коксующегося угля на условиях FOB Дальний Восток составила $120–131. В ЦЦИ пояснили, что празднование Нового года по лунному календарю не привело к ожидаемому оживлению на китайском рынке, поэтому поставщики ищут альтернативы. На фоне введения Индией ограничений на импорт кокса спрос на уголь в стране заметно вырос.
Кокс является ключевым компонентом при производстве стали, получаемым путем нагрева коксующегося угля до высоких температур. Индийские власти ограничили поставки переработанного сырья, чтобы поддержать собственные коксохимические предприятия, что уже привело к отклонению заявок на импорт 340 000 т кокса из Индонезии.
По оценкам экспертов, на долю России сегодня приходится порядка 10% импорта угля в Индию. Основными конкурентами на этом рынке остаются поставщики из США, Австралии, Индонезии и ЮАР. При этом перспективы китайского рынка выглядят неуверенно: для возобновления роста спроса требуется запуск новых строительных проектов, а не просто распродажа уже возведенного жилья. Дополнительно ситуацию осложняет увеличение поставок угля из Монголии.
Хотя альтернативные рынки не способны полностью компенсировать снижение спроса со стороны Китая, они способны частично смягчить последствия. В 2024 г. Китай произвел более 1 млрд т стали, тогда как Индия – лишь 150 млн т. Однако в условиях сокращения производства стали в России, где падение составило 7% в 2024 г. (до 70,7 млн т), у угольных компаний могут появиться дополнительные объемы для экспорта, считают эксперты.
Индия, наращивая сталелитейные мощности, продолжит увеличивать закупки коксующегося угля, что открывает новые возможности для российских экспортеров, отметили аналитики. Логистически наиболее удобным будет переориентация поставок на индийский рынок через южные порты, что позволит разгрузить загруженное восточное направление. Дополнительные перспективы могут открыть и рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Однако российским поставщикам предстоит учитывать конкуренцию со стороны монгольских производителей, которые предлагают уголь по цене на $50 за тонну ниже австралийских аналогов.