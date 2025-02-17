Дополнительные фискальные сборы в 2024 году оцениваются в 2,5–3 трлн рублей
Сумма дополнительных фискальных сборов в 2024 г. оценивается от 2,5 до 3 трлн руб. как с бизнеса, так и с физических лиц. Об этом заявил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по налоговой политике Владимир Рашевский во время Налогового форума, проходящего в рамках «Недели российского бизнеса».
«Бизнес всегда без энтузиазма принимает повышение фискальных платежей, но так как мы хорошо понимаем потребности бюджетной системы в этот период, то диалог, безусловно, строился на конструктивной и профессиональной платформе», – указал Рашевский.
По его словам, 2024 г. был крайне важным годом в плане развития налоговой системы страны. Помимо дополнительной нагрузки на бизнес нельзя не отметить позитивные изменения, которые произошли в рамках налоговой донастройки, в том числе продление действия режимов региональных инвестиционных проектов (РИП) и федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).
С 2025 г. ставка налога на прибыль для компаний с 2025 г. увеличилась с 20 до 25%, писали «Ведомости». Уравновесить такое повышение призван механизм ФИНВ. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. На эту сумму бизнес сможет снизить налог на прибыль.
Право на ФИНВ есть у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых и обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). На вычет также могут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.