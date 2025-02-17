Дополнительные фискальные сборы в 2024 году оцениваются в 2,5–3 трлн рублей

С 2025 г. ставка налога на прибыль для компаний с 2025 г. увеличилась с 20 до 25%, писали «Ведомости». Уравновесить такое повышение призван механизм ФИНВ. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. На эту сумму бизнес сможет снизить налог на прибыль.