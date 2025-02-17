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Дополнительные фискальные сборы в 2024 году оцениваются в 2,5–3 трлн рублей

Ведомости

Сумма дополнительных фискальных сборов в 2024 г. оценивается от 2,5 до 3 трлн руб. как с бизнеса, так и с физических лиц. Об этом заявил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по налоговой политике Владимир Рашевский во время Налогового форума, проходящего в рамках «Недели российского бизнеса».

«Бизнес всегда без энтузиазма принимает повышение фискальных платежей, но так как мы хорошо понимаем потребности бюджетной системы в этот период, то диалог, безусловно, строился на конструктивной и профессиональной платформе», – указал Рашевский.

По его словам, 2024 г. был крайне важным годом в плане развития налоговой системы страны. Помимо дополнительной нагрузки на бизнес нельзя не отметить позитивные изменения, которые произошли в рамках налоговой донастройки, в том числе продление действия режимов региональных инвестиционных проектов (РИП) и федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

С 2025 г. ставка налога на прибыль для компаний с 2025 г. увеличилась с 20 до 25%, писали «Ведомости». Уравновесить такое повышение призван механизм ФИНВ. Размер вычета достигает 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. На эту сумму бизнес сможет снизить налог на прибыль.

Право на ФИНВ есть у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых и обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). На вычет также могут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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