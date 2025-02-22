Правительство расширило границы ТОР «Приморье» для строительства набережной

В ноябре 2024 г. правительство расширило границы территорий опережающего развития в Камчатском и Приморском краях. В границы ТОР в Приморье, как сообщалось, включат земельные участки Арсеньевского городского округа. Там планируется реализовать инвестпроект по строительству жилого комплекса и привлечь около 684 млн руб. инвестиций.