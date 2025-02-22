Правительство расширило границы ТОР «Приморье» для строительства набережной
Правительство РФ утвердило включение в территорию опережающего развития (ТОР) «Приморье» новых участков общей площадью около 36 га во Владивостоке, где запланировано строительство набережной. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Расширение границ ТОР «Приморье» позволит реализовать новый инвестиционный проект по созданию комфортной городской среды, создание ландшафтно-рекреационного кластера в районе бухты Патрокл, отметили в правительстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Строительство набережной, как ожидается, завершат в 2028 г. По данным кабмина, объем частных инвестиций в проект составит 590 млн руб. В кластере планируется проводить фестивали, народные гулянья и другие культурные мероприятия, рассказали в правительстве.
В ноябре 2024 г. правительство расширило границы территорий опережающего развития в Камчатском и Приморском краях. В границы ТОР в Приморье, как сообщалось, включат земельные участки Арсеньевского городского округа. Там планируется реализовать инвестпроект по строительству жилого комплекса и привлечь около 684 млн руб. инвестиций.