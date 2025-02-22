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Правительство расширило границы ТОР «Приморье» для строительства набережной

Ведомости

Правительство РФ утвердило включение в территорию опережающего развития (ТОР) «Приморье» новых участков общей площадью около 36 га во Владивостоке, где запланировано строительство набережной. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Расширение границ ТОР «Приморье» позволит реализовать новый инвестиционный проект по созданию комфортной городской среды, создание ландшафтно-рекреационного кластера в районе бухты Патрокл, отметили в правительстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Строительство набережной, как ожидается, завершат в 2028 г. По данным кабмина, объем частных инвестиций в проект составит 590 млн руб. В кластере планируется проводить фестивали, народные гулянья и другие культурные мероприятия, рассказали в правительстве.

В ноябре 2024 г. правительство расширило границы территорий опережающего развития в Камчатском и Приморском краях. В границы ТОР в Приморье, как сообщалось, включат земельные участки Арсеньевского городского округа. Там планируется реализовать инвестпроект по строительству жилого комплекса и привлечь около 684 млн руб. инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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