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Депутаты предложили освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Ведомости

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми, передает ТАСС. Когда именно будет представлена инициатива – не уточняется.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предусматривают освобождение от налога женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом их доход не должен трехкратно превышать МРОТ, который с 1 января 2025 г. МРОТ составляет 22 440 руб.

В случае рождения или усыновления второго ребенка предлагается отменить НДФЛ для женщин всех возрастов. Однако в этом случае их доход не должен превышать МРОТ в четыре раза.

По мнению Миронова, «перспектива освобождения от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости».

В марте 2024 г. депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев также внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала. В пояснительной записке говорится, что общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в 2023 г. – уже 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Документ еще не рассматривался в первом чтении.

В ноябре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса сообщил, что доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, составила всего 37%. Еще в 2017 г. показатель был на уровне 42%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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