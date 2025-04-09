Депутаты предложили освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми
Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков намерены внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми, передает ТАСС. Когда именно будет представлена инициатива – не уточняется.
Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предусматривают освобождение от налога женщин в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом их доход не должен трехкратно превышать МРОТ, который с 1 января 2025 г. МРОТ составляет 22 440 руб.
В случае рождения или усыновления второго ребенка предлагается отменить НДФЛ для женщин всех возрастов. Однако в этом случае их доход не должен превышать МРОТ в четыре раза.
По мнению Миронова, «перспектива освобождения от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости».
В марте 2024 г. депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев также внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала. В пояснительной записке говорится, что общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в 2023 г. – уже 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Документ еще не рассматривался в первом чтении.
В ноябре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса сообщил, что доля россиян, которые считают нынешнее время хорошим для рождения детей, составила всего 37%. Еще в 2017 г. показатель был на уровне 42%.