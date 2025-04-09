Депутаты предложили освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми

В марте 2024 г. депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев также внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении маткапитала. В пояснительной записке говорится, что общее число рождений в России снижается: в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, в 2022 г. – 1,304 млн, в 2023 г. – уже 1,265 млн. Для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7. Документ еще не рассматривался в первом чтении.