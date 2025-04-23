Участие в ПМЭФе подтвердили более 92 стран

ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.