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/ Экономика

Участие в ПМЭФе подтвердили более 92 стран

Ведомости

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подтвердили представители более 92 стран и территорий. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

Советник президента России Антон Кобяков уточнил, что особенно заметно активное участие стран Глобального Юга. В 2025 г. наблюдается особый интерес к повестке ПМЭФа со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки. Государством-гостем форума выступит Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке, отметил Кобяков.

22 апреля заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что президент Владимир Путин примет участие в форуме.

ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии Путина. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2025 г. ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. 9 апреля Росконгресс раскрыл тематику деловой программы форума. В текущем году его основная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Деловая программа выстроена вокруг четырех смысловых блоков. Повестку также дополнят форумы ШОС и БРИКС, «деловой двадцатки», малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность» и формат бизнес-диалогов с представителями КНР, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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