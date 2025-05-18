Орешкин: экономика России научилась жить и расти в условиях санкций
Российская экономика после введения многочисленных санкций научилась существовать в этих условиях и за два года выросла практически на 9%, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин журналисту Павлу Зарубину.
«Российская экономика уже научилась жить в условиях этих внешних ограничений. И часть из них, и многие из них использует, на самом деле, себе, в пользу <...> Бизнес подтверждает, что он готов с этими ограничениями справляться», – сказал он.
Разговоры в западных странах о «серьезных проблемах» в российской экономике, как отметил Орешкин, не соответствуют действительности. Реальность же состоит в том, что проблемы с экономическим ростом переживают страны Евросоюза, в Германии есть рецессия, а в России фиксируются устойчивый экономический рост и рекордно низкая безработица.
Российская экономика показывает хорошие результаты и не просит о снятии санкций, заявил в апреле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. По мнению многих россиян, говорил он CNN, санкции оказались полезными, так как они не только не подорвали российскую экономику, но и способствовали снижению зависимости России от Запада.