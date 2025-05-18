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Орешкин: экономика России научилась жить и расти в условиях санкций

Ведомости

Российская экономика после введения многочисленных санкций научилась существовать в этих условиях и за два года выросла практически на 9%, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин журналисту Павлу Зарубину. 

«Российская экономика уже научилась жить в условиях этих внешних ограничений. И часть из них, и многие из них использует, на самом деле, себе, в пользу <...> Бизнес подтверждает, что он готов с этими ограничениями справляться», – сказал он.

Разговоры в западных странах о «серьезных проблемах» в российской экономике, как отметил Орешкин, не соответствуют действительности. Реальность же состоит в том, что проблемы с экономическим ростом переживают страны Евросоюза, в Германии есть рецессия, а в России фиксируются устойчивый экономический рост и рекордно низкая безработица.

Российская экономика показывает хорошие результаты и не просит о снятии санкций, заявил в апреле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. По мнению многих россиян, говорил он CNN, санкции оказались полезными, так как они не только не подорвали российскую экономику, но и способствовали снижению зависимости России от Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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