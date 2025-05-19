Силуанов указал на «охлаждение» динамики экономического роста

25 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.