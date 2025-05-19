Силуанов указал на «охлаждение» динамики экономического роста
Динамика экономического роста тоже «охлаждается» вместе со снижением темпов корпоративного и потребительского кредитования в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Темпы, особенно корпоративного кредитования, снижаются, потребительского кредитования снижаются, Поэтому мы видим, что и динамика экономического роста тоже охлаждается», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что у Банка России есть большое поле для принятия решений по денежно-кредитной политике (ДКП).
25 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд. Инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.
16 мая в Росстате сообщили, что рост ВВП России в I квартале 2025 г. составил 1,4%. На рост ВВП в наибольшей степени повлияла динамика оборота общественного питания, строительства, обрабатывающих производств, розничного товарооборота, сельского хозяйства.