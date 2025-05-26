Силуанов: власти не планируют ужесточать условия выдачи льготной ипотеки

Глава государства также поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Силуанов отметил, что на нее могут претендовать только семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.