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Силуанов: власти не планируют ужесточать условия выдачи льготной ипотеки

Ведомости

Менять и ужесточать условия выдачи льготной ипотеки не планируется. Это нецелесообразно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

«Ждем снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограммам», – подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что охлаждение экономики не может продолжаться бесконечно.

23 мая президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по числу членов семьи. Она будет распространяться только на семьи с детьми. Срок представления предложений назначен на 15 июня, ответственными указаны премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава государства также поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Силуанов отметил, что на нее могут претендовать только семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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