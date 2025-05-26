Силуанов: власти не планируют ужесточать условия выдачи льготной ипотеки
Менять и ужесточать условия выдачи льготной ипотеки не планируется. Это нецелесообразно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.
«Ждем снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограммам», – подчеркнул Силуанов.
Он добавил, что охлаждение экономики не может продолжаться бесконечно.
23 мая президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по числу членов семьи. Она будет распространяться только на семьи с детьми. Срок представления предложений назначен на 15 июня, ответственными указаны премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава государства также поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Силуанов отметил, что на нее могут претендовать только семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.