Средний объем ипотеки в России достиг рекордных 4,4 млн рублей на клиента

В феврале «Ведомости» писали, что доля выданных ипотечных кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» составляла 65%, это рекордный показатель. В среднем жилье, которое покупают с помощью «Семейной ипотеки», стоит 7,8 млн руб. При этом размер кредита, как правило, составляет 5,5 млн руб., а первоначальный взнос – 2,3 млн руб. Ежемесячный платеж при этом составляет порядка 34 500 руб. Средний срок кредита – 28 лет.