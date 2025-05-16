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Средний объем ипотеки в России достиг рекордных 4,4 млн рублей на клиента

Ведомости

В России наблюдается увеличение среднего объема ипотечного кредита на одного клиента. К 1 апреля этот показатель достиг рекордных 4,4 млн руб. Об этом свидетельствует статистика Банка России.

С начала года показатель возрос на 10%. Также был зафиксирован рекордный средний срок жилищных кредитов, составивший 310,7 месяца, что эквивалентно почти 26 годам.

Если рассмотреть ситуацию, когда заемщик оформляет ипотеку на сумму 4,4 млн руб. на указанный срок при первоначальном взносе в 20% и процентной ставке 30% годовых (именно такие условия предлагаются сейчас крупнейшими банками), общая сумма выплат составит 14,6 млн руб. Таким образом, клиент переплатит более 10 млн руб.

В феврале «Ведомости» писали, что доля выданных ипотечных кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» составляла 65%, это рекордный показатель. В среднем жилье, которое покупают с помощью «Семейной ипотеки», стоит 7,8 млн руб. При этом размер кредита, как правило, составляет 5,5 млн руб., а первоначальный взнос – 2,3 млн руб. Ежемесячный платеж при этом составляет порядка 34 500 руб. Средний срок кредита – 28 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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