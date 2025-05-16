Средний объем ипотеки в России достиг рекордных 4,4 млн рублей на клиента
В России наблюдается увеличение среднего объема ипотечного кредита на одного клиента. К 1 апреля этот показатель достиг рекордных 4,4 млн руб. Об этом свидетельствует статистика Банка России.
С начала года показатель возрос на 10%. Также был зафиксирован рекордный средний срок жилищных кредитов, составивший 310,7 месяца, что эквивалентно почти 26 годам.
Если рассмотреть ситуацию, когда заемщик оформляет ипотеку на сумму 4,4 млн руб. на указанный срок при первоначальном взносе в 20% и процентной ставке 30% годовых (именно такие условия предлагаются сейчас крупнейшими банками), общая сумма выплат составит 14,6 млн руб. Таким образом, клиент переплатит более 10 млн руб.
В феврале «Ведомости» писали, что доля выданных ипотечных кредитов по льготной программе «Семейная ипотека» составляла 65%, это рекордный показатель. В среднем жилье, которое покупают с помощью «Семейной ипотеки», стоит 7,8 млн руб. При этом размер кредита, как правило, составляет 5,5 млн руб., а первоначальный взнос – 2,3 млн руб. Ежемесячный платеж при этом составляет порядка 34 500 руб. Средний срок кредита – 28 лет.