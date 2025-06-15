Мантуров: денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям
Денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям в производство, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
«Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но, тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются», – сказал первый вице-премьер.
Росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, добавил Мантуров. В их числе субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и др.
Темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте, следует из оценки Минэкономразвития РФ. В I квартале 2025 г. в реальном выражении объем инвестиций увеличился на 8,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, общий объем инвестиций составил почти 7 трлн руб. Наибольший вклад в рост инвестиций дали вложения в строительный сектор.
6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики.