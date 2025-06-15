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Мантуров: денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям

Ведомости

Денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям в производство, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

«Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но, тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются», – сказал первый вице-премьер.

Росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, добавил Мантуров. В их числе субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и др.

Темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте, следует из оценки Минэкономразвития РФ. В I квартале 2025 г. в реальном выражении объем инвестиций увеличился на 8,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, общий объем инвестиций составил почти 7 трлн руб. Наибольший вклад в рост инвестиций дали вложения в строительный сектор.

6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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