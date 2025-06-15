Мантуров: денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям

Темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте, следует из оценки Минэкономразвития РФ. В I квартале 2025 г. в реальном выражении объем инвестиций увеличился на 8,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, общий объем инвестиций составил почти 7 трлн руб. Наибольший вклад в рост инвестиций дали вложения в строительный сектор.