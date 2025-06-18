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Власти Москвы сделают ставку на «экономику впечатлений»

Ведомости

Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры Москвы, в интервью «Ведомостям» заявил, что после масштабного развития транспортной и деловой инфраструктуры приоритетом столицы становятся культура, развлечения и туризм.

«Мы внутри это называем "экономика впечатлений", в рамках которой культура и события в этой сфере должны стать центром притяжения в Москву туристов», – пояснил Фурсин.

Еще одним направлением, которое может поспособствовать привлечению туристов, он назвал киносъемки на территории города. Как пояснил Фурсин, до 2022 г. главным образом власти старались закрыть потребности отечественного кинопроизводства. Сейчас параллельно ведется работа по продвижению московского кинокластера среди зарубежных студий и режиссеров.

«Есть у этой инициативы также и политические, имиджевые мотивы – мы хотим показать всему миру современную, развитую столицу России. И ожидаем, что в перспективе это увеличит турпоток в Москву», – пояснил Фурсин. 

Он также отметил, что важным для властей города является развитие креативных индустрий и человеческого капитала.

Фурсин напомнил позицию мэра Сергея Собянина о том, что Москва – не «черная дыра», высасывающая таланты из регионов, а «форпост», удерживающий специалистов в России.

«Развивая креативный сектор столицы, мы сейчас делаем все, чтобы таланты оставались в России», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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