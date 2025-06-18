Власти Москвы сделают ставку на «экономику впечатлений»
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры Москвы, в интервью «Ведомостям» заявил, что после масштабного развития транспортной и деловой инфраструктуры приоритетом столицы становятся культура, развлечения и туризм.
«Мы внутри это называем "экономика впечатлений", в рамках которой культура и события в этой сфере должны стать центром притяжения в Москву туристов», – пояснил Фурсин.
Еще одним направлением, которое может поспособствовать привлечению туристов, он назвал киносъемки на территории города. Как пояснил Фурсин, до 2022 г. главным образом власти старались закрыть потребности отечественного кинопроизводства. Сейчас параллельно ведется работа по продвижению московского кинокластера среди зарубежных студий и режиссеров.
«Есть у этой инициативы также и политические, имиджевые мотивы – мы хотим показать всему миру современную, развитую столицу России. И ожидаем, что в перспективе это увеличит турпоток в Москву», – пояснил Фурсин.
Он также отметил, что важным для властей города является развитие креативных индустрий и человеческого капитала.
Фурсин напомнил позицию мэра Сергея Собянина о том, что Москва – не «черная дыра», высасывающая таланты из регионов, а «форпост», удерживающий специалистов в России.
«Развивая креативный сектор столицы, мы сейчас делаем все, чтобы таланты оставались в России», – подчеркнул он.