Росконгресс и «Ведомости» подготовили доклад о трансформации мировой экономики

«Глобализация в прежнем виде закончилась. Мы движемся к регионализации экономик, где главная роль будет у региональных и секторальных объединений. Но это не изоляция и не распад единого пространства. Это новая возможность – не просто участвовать в глобальных процессах, а формировать их на более справедливых условиях, в том числе в формате ЕАЭС и Большой Евразии», – считает президент РСПП Александр Шохин.