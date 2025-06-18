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Росконгресс и «Ведомости» подготовили доклад о трансформации мировой экономики

Ведомости

Фонд «Росконгресс» совместно с деловым изданием «Ведомости» и ведущими экономическими институтами страны подготовил масштабный доклад «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством». Исследование разработано при участии экспертов Института исследований и экспертизы ВЭБ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов отметил, что в эпоху фундаментальной трансформации мирового порядка представленный доклад предлагает не просто анализ, а стратегический взгляд на будущее. 

Из доклада следует, что прежняя модель глобализации, построенная вокруг единого центра силы, исчерпала себя. Эта система привела к накоплению системных дисбалансов в финансовой, торговой и экологической сферах. Вместо ожидаемой демократизации международных отношений наблюдается эрозия доверия к институтам власти, рост социального неравенства и геополитической конфликтности.

Экономический центр тяжести смещается в сторону Большой Евразии, где уже сосредоточено более половины мирового населения. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки становятся новыми полюсами развития. В ответ на глобальную нестабильность формируются региональные экономические и политические альянсы, сочетающие национальный суверенитет с элементами интеграции.

«Глобализация в прежнем виде закончилась. Мы движемся к регионализации экономик, где главная роль будет у региональных и секторальных объединений. Но это не изоляция и не распад единого пространства. Это новая возможность – не просто участвовать в глобальных процессах, а формировать их на более справедливых условиях, в том числе в формате ЕАЭС и Большой Евразии», – считает президент РСПП Александр Шохин.

Авторы фиксируют резкий рост протекционизма – количество вводимых торговых ограничений увеличилось в несколько раз за последние годы. Параллельно происходит фрагментация глобальных цепочек поставок и снижение роли доллара в международных расчетах. Одновременно обостряется конкуренция в технологической сфере, где ведущие державы создают конкурирующие научно-технологические блоки.

Мир сталкивается с беспрецедентными демографическими изменениями – старением населения в развитых странах при сохраняющемся росте в развивающихся. Параллельно нарастает экологический кризис, требующий скоординированных международных усилий для перехода к устойчивым моделям развития.

Исследование выделяет особую роль России как одного из архитекторов новой системы международных отношений. Страна обладает уникальными конкурентными преимуществами, такими как крупнейшие в мире природные ресурсы, развитая транспортная и логистическая инфраструктура, опыт успешной евразийской интеграции, передовые компетенции в ключевых технологических областях.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что мир стоит на пороге новой эпохи, где сотрудничество, справедливость и взаимное уважение станут основой устойчивого развития. Он подчеркнул, что Россия, обладая уникальным потенциалом и опытом интеграции, призвана сыграть ключевую роль в формировании многополярного мира.

Среди приоритетных направлений для России эксперты называют развитие трансграничных транспортных коридоров, создание независимых финансовых платформ, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также продвижение инициатив в сфере высоких технологий и коллективной безопасности.

По мнению авторов доклада, ключевой задачей на ближайшие 10 лет станет формирование условий для экономической и политической безопасности в условиях переходного периода. Россия может сыграть важную роль в создании более справедливой и устойчивой модели глобального развития, основанной на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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