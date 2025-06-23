Минпромторг предложит продлить параллельный импорт в Россию на 2026 год

В своем выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чекушов описал актуальный курс властей страны в промышленно-технологической сфере. По его словам, власти РФ стали осознавать, что время свободного доступа к международным технологиям прошло еще в 2014 г. Уход ряда иностранных компаний после 2022 г. был воспринят во многом как появление свободных ниш для российских предприятий. Теперь же власти России придерживаются «здорового протекционизма» в качестве элемента промышленной политики, признал Чекушов.