Минпромторг предложит продлить параллельный импорт в Россию на 2026 год
Минпромторг подготовит предложение о продлении механизма параллельного импорта в Россию на 2026 г. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.
Он рассказал, что Минпромторг обновляет список товаров, поставляемых через параллельный импорт, примерно раз в квартал. Ожидается, что следующие изменения в документ будут внесены в конце лета или начале сентября. По словам Чекушова, расширение приказа не предполагается. Напротив, в течение последнего года наблюдается тенденция к сокращению числа брендов, подпадающих под параллельный импорт.
Замминистра уточнил, что ведомство собирает предложения от различных отраслей и отечественных производителей, которые подтверждают свою готовность заменить импортные товары и производят их в достаточных объемах. Кроме того, рассматриваются заявления компаний, которые начали или уже осуществляют официальные поставки товаров и просят исключить их из приказа о параллельном импорте.
В своем выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чекушов описал актуальный курс властей страны в промышленно-технологической сфере. По его словам, власти РФ стали осознавать, что время свободного доступа к международным технологиям прошло еще в 2014 г. Уход ряда иностранных компаний после 2022 г. был воспринят во многом как появление свободных ниш для российских предприятий. Теперь же власти России придерживаются «здорового протекционизма» в качестве элемента промышленной политики, признал Чекушов.