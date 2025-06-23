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Минпромторг предложит продлить параллельный импорт в Россию на 2026 год

Ведомости

Минпромторг подготовит предложение о продлении механизма параллельного импорта в Россию на 2026 г. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.

Он рассказал, что Минпромторг обновляет список товаров, поставляемых через параллельный импорт, примерно раз в квартал. Ожидается, что следующие изменения в документ будут внесены в конце лета или начале сентября. По словам Чекушова, расширение приказа не предполагается. Напротив, в течение последнего года наблюдается тенденция к сокращению числа брендов, подпадающих под параллельный импорт.

Замминистра уточнил, что ведомство собирает предложения от различных отраслей и отечественных производителей, которые подтверждают свою готовность заменить импортные товары и производят их в достаточных объемах. Кроме того, рассматриваются заявления компаний, которые начали или уже осуществляют официальные поставки товаров и просят исключить их из приказа о параллельном импорте.

В своем выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чекушов описал актуальный курс властей страны в промышленно-технологической сфере. По его словам, власти РФ стали осознавать, что время свободного доступа к международным технологиям прошло еще в 2014 г. Уход ряда иностранных компаний после 2022 г. был воспринят во многом как появление свободных ниш для российских предприятий. Теперь же власти России придерживаются «здорового протекционизма» в качестве элемента промышленной политики, признал Чекушов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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