Минсельхоз: экспорт макаронных изделий из РФ вырос на 32% в денежном выражении

С января по апрель 2025 г. поставки макаронных изделий в иностранные государства выросли на 32% в стоимостном и на 16% в физическом выражении в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. При этом производство этой категории товаров выросло на 3% и достигло 500 000 т изделий.