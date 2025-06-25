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Минсельхоз: экспорт макаронных изделий из РФ вырос на 32% в денежном выражении

Ведомости

С января по апрель 2025 г. поставки макаронных изделий в иностранные государства выросли на 32% в стоимостном и на 16% в физическом выражении в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. При этом производство этой категории товаров выросло на 3% и достигло 500 000 т изделий.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, продукция из твердой пшеницы взяла на себя почти 50% в общем объеме. Ее выпуск вырос в 1,5 раза за последние три года, говорится в сообщении.

В ассоциации анонсировали рост производства макаронных изделий на 1–2% каждый год. Увеличение доли выпуска товаров из твердой пшеницы продолжится за счет развития тенденции здорового образа жизни и рационального питания, говорят эксперты.

24 июня «Ведомости. Юг» писали, что в Краснодарском крае аграрии из 19 районов уже обработали более 35 000 га озимых культур и собрали около 160 000 т зерна. Сейчас идет уборка ячменя и гороха. Всего кубанским хлеборобам предстоит убрать более 1,7 млн га озимых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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