Минсельхоз: экспорт макаронных изделий из РФ вырос на 32% в денежном выражении
С января по апрель 2025 г. поставки макаронных изделий в иностранные государства выросли на 32% в стоимостном и на 16% в физическом выражении в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. При этом производство этой категории товаров выросло на 3% и достигло 500 000 т изделий.
По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, продукция из твердой пшеницы взяла на себя почти 50% в общем объеме. Ее выпуск вырос в 1,5 раза за последние три года, говорится в сообщении.
В ассоциации анонсировали рост производства макаронных изделий на 1–2% каждый год. Увеличение доли выпуска товаров из твердой пшеницы продолжится за счет развития тенденции здорового образа жизни и рационального питания, говорят эксперты.
24 июня «Ведомости. Юг» писали, что в Краснодарском крае аграрии из 19 районов уже обработали более 35 000 га озимых культур и собрали около 160 000 т зерна. Сейчас идет уборка ячменя и гороха. Всего кубанским хлеборобам предстоит убрать более 1,7 млн га озимых.