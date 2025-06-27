Матвиенко: товарооборот РФ и Белоруссии достиг рекордных 4,6 трлн рублей

Матвиенко отметила «многоплановость» и «ритмичность» развития отношений России и Белоруссии. «Мы теперь в рублях считаем, <…> и нам хватит в долларах считать», – подчеркнула она, говоря о значении товарооборота. Рост осуществляется, по ее словам, за счет развития промышленных, образовательных, гуманитарных связей и проектов в сфере высоких технологий. Председатель СФ России также рассказала, что взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год.