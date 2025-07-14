Комитет ГД одобрил введение новых госпошлин для автомобилистов и мигрантов

В документе также предлагается повысить размер пошлин за получение водительских удостоверений до 3000-6000 руб. Как отметили авторы инициативы, это повышение не будет обременительным для граждан и оставит получение прав доступным. Госпошлина может быть введена и за формирование операторами технического осмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Она необходима для покрытия издержек, которые возникают у полиции.