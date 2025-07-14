Комитет ГД одобрил введение новых госпошлин для автомобилистов и мигрантов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, вводя новые пошлины за совершение юридически значимых действий в госорганах, а также повышая размеры уже существующих подобных сборов. Новые правила коснутся миграционного учета, госрегистрации транспортных средств и допуска водителей к дорожному движению. Документ опубликован в официальной электронной думской базе.
В законопроекте правительство предлагает ввести госпошлину за постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в размере 500 руб. Кроме того, в случае его принятия может увеличиться размер оплаты их регистрации по месту жительства. В пояснительной записке такие меры связываются с необходимостью усиления контроля за миграционными потоками в РФ.
В документе также предлагается повысить размер пошлин за получение водительских удостоверений до 3000-6000 руб. Как отметили авторы инициативы, это повышение не будет обременительным для граждан и оставит получение прав доступным. Госпошлина может быть введена и за формирование операторами технического осмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Она необходима для покрытия издержек, которые возникают у полиции.
Платить госпошлины должны будут автошколы в случае принятия законопроекта. Это будет происходить при выдаче заключения о соответствии учебно-материальной базы учреждения установленным требованиям, чтобы повысить ответственность автошкол за обучение кандидатов на получение водительских удостоверений.
Заседание Госдумы по рассмотрению этого законопроекта планируется 15 июля.